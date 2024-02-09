село Старое Дубовое, село Старое Дубовое, Хлевенский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Старое Дубовое

Хлевенский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Задонский уезд
1362Старое Дубовое, с. каз.при колодцах.201081352371Церковь православная. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Задонский уезд, Хлевенская волость
646. Стародубовское, село бывшее государственное, дворов 132, жителей 1288, церковь православная, лавка

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Задонский уезд, Хлевенская волость
Старое Дубовое (Дубовое).1425селоСтаро-Дубовск.1751404

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Хлевенский район
79068Старое Дубовоесело52°15'00"39°02'00"N-37-139

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Хлевенский муниципальный район, Сельское поселение Елец-Маланинский сельсовет
42652424111с Старое Дубовоесело
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