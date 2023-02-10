деревня Старо-Семиостровка, деревня Старо-Семиостровка, Семиостровская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Старо-Семиостровка

Семиостровская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Семиостровская волость
18Старо-Семиостровка, д. при оз. Ушар-Куль, 2 мечети, 6 бак. лав., мин. учил., х.-з. маг., 6 ветр. мел.35842611961234Земледелие
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