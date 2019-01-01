село Веретье, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Веретье

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3248Веретье, с. вл.при колодцах.282586387425Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Веретье55Маслов40910

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Веретьинская волость
1250. Веретье, село бывшее владельческое и государственное, дворов 136, жителей 950, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная, школа, лавка

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Спасский уезд, Веретьинская волость
село Веретье 22614191747814711547301837

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Веретьинская волость
Веретье село8597при земском и роселочном тракт из Спасска на с. Туму214708754145450339Городное Цер. кам., зем. шк. см., к. вин., лав., лес. и земл. раб.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
355Веретьесело54°39'с.ш.40°29'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Федотьевское сельское поселение
61646498136с Веретьесело

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