село Дежевка, село Дежевка, Солнцевский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Дежевка

Солнцевский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Тимский уезд
2633Донецкая Семица (Дежевка), д. каз.при рч. Донецкой Семице.394106529618
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Тимский уезд, Двоелученская волость
1112. Дежевка, село бывшее государственное, при речке Ржаве, дворов 163, жителей 1401, церковь православная, 2 лавки, постоялый двор

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Тимской уезд, Двоелученская волость
Дежевка село 35807817Земского начальника: 4. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 11.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Солнцевский район
51193Дежевкасело51°21'36°50'M-37-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Солнцевский муниципальный район, Сельское поселение Зуевский сельсовет
38638428151с Дежевкасело
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