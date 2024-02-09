село Княжое, село Княжое, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Княжое

Кораблинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2653Княжое, с. вл.при р. Рановой.20675372370Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Княжое55Наследницы Бибиковы2811274
С. Княжое58Елиз. Дмитр. Кисловская195250

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Княжевская волость
979. Княжое, село бывшее владельческое, при речке Ранове, дворов 85, жителей 461, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, ярмарка 8-го июл Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Кораблинский район
744Княжоесело53°54'с.ш.40°11'в.д.N-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Кораблинский муниципальный район, Кипчаковское сельское поселение
61612424111с Княжоесело
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