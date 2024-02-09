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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2707Красноярское, сел.при р. Пышме.205851152171Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1. Мельница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
942. Красноярское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 68, жителей 320, церковь православная, школа, 18 лавок, ярмарка с 18-го по 21-е ноября.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
8) с. Красноярское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библ., ярмарка Введенская 20—21 ноября, распл.Красноярское общество197231221Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские2110
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
51666Красноярскоесело56°50'с.ш.63°04'в.д.O-41-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65718000271с Красноярскоесело