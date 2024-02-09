село Красноярское, село Красноярское, Пышминский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Красноярское

Пышминский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2707Красноярское, сел.при р. Пышме.205851152171Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Четкаринская волость
942. Красноярское, село бывшее государственное, при реке Пышме, дворов 68, жителей 320, церковь православная, школа, 18 лавок, ярмарка с 18-го по 21-е ноября.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Четкаринская волость
8) с. Красноярское на р. Пышме, прав. церк., зем. шк., народная библ., ярмарка Введенская 20—21 ноября, распл.Красноярское общество197231221Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские2110

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пышминский район
51666Красноярскоесело56°50'с.ш.63°04'в.д.O-41-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Пышминский
65718000271с Красноярскоесело
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