деревня Верхорубы, деревня Верхорубы, Сунский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Верхорубы

Сунский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кировской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Нолинский уезд
9510Зворыгинская (Верхорубовская), д. каз.при ключе Верхорубовском.2716176664
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Нолинский уезд, Сунская волость
791. Зворыгинская, деревня бывшая государственная, при речке Нерчме, дворов 24, жителей 125, кожевенный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Сунский район
237271Верхорубыдеревня57°47'49°57'O-39-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Сунский муниципальный район, Кокуйское сельское поселение
33637406121д Верхорубыдеревня
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