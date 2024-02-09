село Вознесенское, село Вознесенское, Галичский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Вознесенское

Галичский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Костромской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Галичской уезд
3632Вознесенское, с.при р. Вексе.131418103119Церковь православная. Вознесенское волостное правление.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Галицкий уезд
С. Вознесенское с дер. и пуст.2Ник. Ив. Шигорин3022686

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Галичский уезд, Вознесенская волость
611. Вознесенское, село бывшее владельческое, при реке Вексе, дворов 8, жителей 55, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, торжок в Возне Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Галичский уезд, Вознесенская волость
Вознесенское с., ш.пруд2214905672128Сыровар. з.малярн., плотн.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Галичский уезд, Вознесенская волость
село Вознесенское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Галичский район
351510Вознесенскоесело58°27'00"42°10'00"O-38-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Галичский муниципальный район, Ореховское сельское поселение
34608428151с Вознесенскоесело
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