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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка о распространении не имеющим определенных занятий и места жительства кр. Пронского у., Полянской вол., дер. Насилова Иваном Демидовым Пушкаревым между рабочими Показать все
Дознание о распространении не имеющим определенных занятий и места жительства кр. Пронского у., Полянской вол., дер. Насилова Иваном Демидовым Пушкаревым между рабочими а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2247Насилово, с. вл. и каз.при р. Истье.2071209401064Церквей православных 3.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Пронский уезд
Село Насилово1Вас. Андр. Дашков143735
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
829. Насилово, село бывшее владельческое и государственное, при речке Истье, дворов 236, жителей 1686, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Насилово-Богоявленское, село4082при р. Истье168487532101945219Большия Поляны2 церк. кам. и дер., цер.-прих. шк. смеш.
Усадьба церковкая с. Насилова4083при р. Истье—561145219Большия Поляны