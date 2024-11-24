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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Виленская губерния, Лидский уезд
Докудово9Витгенштейн—Издельных: 92. Состоящие на оброке или барщине: 40. Всего: 147 Лесных сторожей 15 дворов.613
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
158. Докудово, село бывшее владельческое и государственное, при реке Нарве, дворов 28, жителей 378, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православная Показать все
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Докудово, им. (Киязя Витгенштейна), р. Неман и Нарва, жит. 62 (31 м. 31 ж.), дес. 6000, у. гор. 28 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Неман 17 в.
Докудово, с., р. Неман жит. 566 (271 м. 295 ж.), дес. 415, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Докудово 1153
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Докудово 1119