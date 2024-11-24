деревня Докудово 1, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Докудово 1

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Виленская губерния, Лидский уезд
Докудово9ВитгенштейнИздельных: 92. Состоящие на оброке или барщине: 40. Всего: 147 Лесных сторожей 15 дворов.613

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Докудовская волость
158. Докудово, село бывшее владельческое и государственное, при реке Нарве, дворов 28, жителей 378, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православная Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Докудовская волость
Докудово, им. (Киязя Витгенштейна), р. Неман и Нарва, жит. 62 (31 м. 31 ж.), дес. 6000, у. гор. 28 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Неман 17 в.
Докудово, с., р. Неман жит. 566 (271 м. 295 ж.), дес. 415, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Докудовский сельсовет
д Докудово 1153

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Третьяковский сельсовет
д. Докудово 1119

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