Издельных: 92. Состоящие на оброке или барщине: 40. Всего: 147 Лесных сторожей 15 дворов.

Издельных: 92. Состоящие на оброке или барщине: 40. Всего: 147 Лесных сторожей 15 дворов.

Докудово 9 Витгенштейн — Издельных: 92. Состоящие на оброке или барщине: 40. Всего: 147 Лесных сторожей 15 дворов. 613

158. Докудово, село бывшее владельческое и государственное, при реке Нарве, дворов 28, жителей 378, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православная

Населенное место

Докудово, им. (Киязя Витгенштейна), р. Неман и Нарва, жит. 62 (31 м. 31 ж.), дес. 6000, у. гор. 28 в., вол. пр. ¼ в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Неман 17 в.