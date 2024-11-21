село Ревино, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Ревино

Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Камышинского уезда, Золотовской волости, д. Ревинон, Пермякове Федоте Дмитриевиче, обвинявшемся в оскорблении, лиц царской фамилии. 1897–1898 гг. // Го Показать все
Дело о крестьянке деревни Ревиной Золотовской волости Камышинского уезда Саратовской губернии Сивохиной Авдотье, обвинявшейся по 246 ст. Улож. о нак. 1902 г. // Гос. архи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1149Ревина, д. удел.при рч. Каменке.1141462246288

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Золотовская волость
503. Ревина, деревня бывшая удельная, при речке Каменке, дворов 101, жителей 650, 2 ветряных мельницы, 8 вод. мльн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Красноармейский район
44081Ревиносело50°56'с.ш.45°52'в.д.M-38-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Городское поселение город Красноармейск
63622101126с Ревиносело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.