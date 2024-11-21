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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Камышинского уезда, Золотовской волости, д. Ревинон, Пермякове Федоте Дмитриевиче, обвинявшемся в оскорблении, лиц царской фамилии. 1897–1898 гг. // Го Показать все
Дело о крестьянке деревни Ревиной Золотовской волости Камышинского уезда Саратовской губернии Сивохиной Авдотье, обвинявшейся по 246 ст. Улож. о нак. 1902 г. // Гос. архи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1149Ревина, д. удел.при рч. Каменке.1141462246288
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
503. Ревина, деревня бывшая удельная, при речке Каменке, дворов 101, жителей 650, 2 ветряных мельницы, 8 вод. мльн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44081Ревиносело50°56'с.ш.45°52'в.д.M-38-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622101126с Ревиносело