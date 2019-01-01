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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2977Амушева (Поляки), д. вл.при колодцах.281258354363Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
С. Летники и Д. Амушева, Поляки тож3Ив. Ив. Барыков2111547
С. Летники и Д. Амушева, Поляки тож3Ив. Ив. Барыков2111547
С. Летники с деревнями: Поляки, Никитское, Самодуровка и Александровка42Ек. Никол. Муравьева645—140
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1120. Поляки (Амушево), деревня бывшая владельческая, дворов 133, жителей 891, часовня, школа
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Поляки, Амушево тож деревня7275на тр. Спасск-Сапожокъ181542535107790319ПесочняЗем. шк., куз., просор.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1159Полякисело54°12'с.ш.40°52'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61626406116с Полякисело