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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Кевдо-Вершина Кевдо-Вершинской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4608.
Сельскохозяйственная перепись с. Кевдо-Вершина Кевдо-Вершинской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4609.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1689Кевда-Вершина (Архангельское), с. каз. и выс. его:при руч. Кевде.172240512901398Церковь православная 1. Маслобоень 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
955. Кевдо-Вершина, село бывшее государственное, при реке Кевде, дворов 401, жителей 2935, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Еевдо-Вершино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48050Кевдо-Вершинасело53°07'43°28'N-38-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56612406121с Кевдо-Вершинасело