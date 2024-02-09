село Кевдо-Вершина, село Кевдо-Вершина, Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Кевдо-Вершина

Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сельскохозяйственная перепись с. Кевдо-Вершина Кевдо-Вершинской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4608.
Сельскохозяйственная перепись с. Кевдо-Вершина Кевдо-Вершинской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4609.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1689Кевда-Вершина (Архангельское), с. каз. и выс. его:при руч. Кевде.172240512901398Церковь православная 1. Маслобоень 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Кевдо-Вершинская волость
955. Кевдо-Вершина, село бывшее государственное, при реке Кевде, дворов 401, жителей 2935, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Кевдо-Вершинская волость
село Еевдо-Вершино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Белинский район
48050Кевдо-Вершинасело53°07'43°28'N-38-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Белинский муниципальный район, Сельское поселение Волчковский сельсовет
56612406121с Кевдо-Вершинасело
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