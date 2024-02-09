деревня Симоновка, деревня Симоновка, Бельский уезд, Смоленская губерния (на 1913) — Familio

Симоновка

Бельский уезд, Смоленская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Бельский уезд
946Симоновка (Семеновка), д. вл.при колодцах.73073237
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Бельский уезд
Д. Симоновка18Ник. Матв. Ельчанинов367

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Бельский уезд, Будянская волость
31. Симоновка, деревня бывшая владельческая, дворов 11, жителей 68, волостное правление (уездный город в 7 верстах). В 1½ верстах — церковь православная. В 2 верстах — це Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Будинская волость
69СимоновкаДеревня7214966Земск. шк., пивн. лав. и две мелочн. лав.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Бельский уезд, Будинская волость
деревня Симоновка
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