село Новые Турдаки, село Новые Турдаки, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Новые Турдаки

Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Мордовии
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Воеводской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1594Новые Турдаки, д. каз.при рч. Вьясе.2811126450458Мельниц 3. Маслобоень 3.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Воеводская волость
838. Нв. Турдаки (Рожественское), село бывшее государственное, при речке Вьясе, дворов 175, жителей 1176, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Кочкуровский район
76012Новые Турдакисело53°54'45°22'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Кочкуровский муниципальный район, Семилейское сельское поселение
89631465116с Новые Турдакисело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close