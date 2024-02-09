деревня Троицко-Колычёво, деревня Троицко-Колычёво, Селивановский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Троицко-Колычёво

Селивановский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3244Троицкое-Колычево, с. каз.при пруде и колодцах.503647135156Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Заколпская волость
1264. Троицкое-Колычево, село бывшее государственное, дворов 67, жителей 366, церковь православная, маслобойня

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Меленковский уезд, Крюковская волость
3662Троицкое-Колычево село3807285457

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Селивановский район
4373Троицко-Колычеводеревня55°42'41°20'N-37-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Селивановский муниципальный район, Малышевское сельское поселение
17648416276д Троицко-Колычёводеревня
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