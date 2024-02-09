- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
970Турнова, деревня.при ключе.904385267260Мщ. 221—216. Тп. 46-44. — Мечеть 1. Пчеловодство и пилка леса.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
615. Турнова (Большая), деревня бывшая государственная, при кл. Сатлык-Буляк, дворов 92, жителей 588, мечеть
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
39Турнова, д. на прос. дор., мечеть (постр. в 1875 г.), бак. лав.8012163353365Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521853Турноводеревня55°42'00"56°29'00"N-40-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Караидельский муниципальный район, Сельское поселение Ургушевский сельсовет
80634480126д Турноводеревня