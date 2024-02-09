деревня Турново, деревня Турново, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Турново

Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
970Турнова, деревня.при ключе.904385267260Мщ. 221—216. Тп. 46-44. — Мечеть 1. Пчеловодство и пилка леса.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байкибашевская волость
615. Турнова (Большая), деревня бывшая государственная, при кл. Сатлык-Буляк, дворов 92, жителей 588, мечеть

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Байкибашевская волость
39Турнова, д. на прос. дор., мечеть (постр. в 1875 г.), бак. лав.8012163353365Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Караидельский район
521853Турноводеревня55°42'00"56°29'00"N-40-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Караидельский муниципальный район, Сельское поселение Ургушевский сельсовет
80634480126д Турноводеревня
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