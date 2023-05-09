село Ивановка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Ивановка

Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
257Ивановское (Матюшкино), с. вл.при рч. Каналейке.759264721737Церковь православная 1. Овчарня. Завод 1. Мельниц 5.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Саратовский уезд
С. Дмитриевское, Никольское, Ивановское. Д. Воронцовка, Иринина, Борисовка6Граф Иллар. Ив. Воронцов-Дашков33791007

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район
44025Ивановкасело52°09'с.ш.46°16'в.д.N-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
63606405106с Ивановкасело

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