станица Кременская, Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Кременская

Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии староверов, духоборов и молокан
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Усть-Медведицкий округ
1681Кременская, станица казачья.при р. Дону.9538611051255Церковь православная 1. Молитвенный дом. Мужеский Кременский монастырь. Приходское училище. Почтовая станция. Ярмарок 3.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Усть-Медведицкий округ, Кременская станица
станица Кременская21421349472922817850776015610сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Кременская станица
2093Кременская станица, при реке Дон280202214731503Ст. пр., общ. ссудо-сб. касса, зем. пр. покой, 2 церкви, 2-хкл. пр. уч церк.-пр. уч.89

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Клетский район
14668Кременскаястаница49°29,0' с.ш.43°28,0' в.д.M-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Клетский муниципальный район, Кременское сельское поселение
18622420101ст-ца Кременскаястаница

Мы используем куки для улучшения работы сайта.