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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Документы по ходатайству отставного ефрейтора из кр-н с. Копыла Ростошинской волости Ефима Ивановича Иванова о назначении пенсии от казны. 1913–1914 гг. // Гос. архив Вор Показать все
Дело по прошению отставного унтер-офицера из крестьян села Копыла Ростошинской волости Степана Федоровича Костина о назначении пенсии. 1914–1915 гг. // Гос. архив Воронеж Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян с. Копыла Ростошинской волости Гаврила Платоновича Филатова о назначении ему пособия от казны. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронеж Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян села Копыла Ростошинской волости Михаила Антоновича Костина о назначении ему пособия от казны. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронеж Показать все
Дело по ходатайству нижнего чина из крестьян села Копыла, Ростошинской волости Казьмы Федоровича Абдулова о назначении пенсии. 1916–1917 гг. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Дело по ходатайству крестьянина села Копыла Ростошинской волости Степана Федоровича Анучкина о назначении пенсии. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-90. Оп Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Копыла, Ростошинской волости, Тимофея Степановича Кузовкина. 1916 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Копыла, Ростошинской волости Егора Даниловича Попова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Копыла Ростошинской волости Тихона Васильевича Попова. 1916–1917 гг. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Копыла Ростошинской волости Петра Ивановича Пронина. 1916–1917 гг. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Копыла Ростошинской волости Павла Федоровича Тенькова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии старшего унтер-офицера из крестьян села Копыла Ростошинской волости Ефима Федоровича Филатова. 1916–1917 гг. // Гос. архив Воронеж Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
569Копыл, с. каз.при рч. Такае.853360293338Церковь православная 1. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
259. Копыл, село бывшее государственное, при речке Такае, дворов 116, жителей 1018
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Копыл«Аннинское» п.-т. отд. Воронеж. губ.8540
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8099Копылсело51°40'с.ш.41°02'в.д.M-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20658404101с Копылсело