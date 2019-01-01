село Копыл, село Копыл, Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Копыл

Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Документы по ходатайству отставного ефрейтора из кр-н с. Копыла Ростошинской волости Ефима Ивановича Иванова о назначении пенсии от казны. 1913–1914 гг. // Гос. архив Вор Показать все
Дело по прошению отставного унтер-офицера из крестьян села Копыла Ростошинской волости Степана Федоровича Костина о назначении пенсии. 1914–1915 гг. // Гос. архив Воронеж Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян с. Копыла Ростошинской волости Гаврила Платоновича Филатова о назначении ему пособия от казны. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронеж Показать все
По ходатайству нижнего чина из крестьян села Копыла Ростошинской волости Михаила Антоновича Костина о назначении ему пособия от казны. 1915–1916 гг. // Гос. архив Воронеж Показать все
Дело по ходатайству нижнего чина из крестьян села Копыла, Ростошинской волости Казьмы Федоровича Абдулова о назначении пенсии. 1916–1917 гг. // Гос. архив Воронежской обл Показать все
Дело по ходатайству крестьянина села Копыла Ростошинской волости Степана Федоровича Анучкина о назначении пенсии. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-90. Оп Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Копыла, Ростошинской волости, Тимофея Степановича Кузовкина. 1916 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Копыла, Ростошинской волости Егора Даниловича Попова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Копыла Ростошинской волости Тихона Васильевича Попова. 1916–1917 гг. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Копыла Ростошинской волости Петра Ивановича Пронина. 1916–1917 гг. // Гос. архив Воронежской области Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии нижнего чина из крестьян села Копыла Ростошинской волости Павла Федоровича Тенькова. 1916 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Дело по ходатайству о назначении пенсии старшего унтер-офицера из крестьян села Копыла Ростошинской волости Ефима Федоровича Филатова. 1916–1917 гг. // Гос. архив Воронеж Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
569Копыл, с. каз.при рч. Такае.853360293338Церковь православная 1. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Ростошинская волость
259. Копыл, село бывшее государственное, при речке Такае, дворов 116, жителей 1018

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Ростошинская волость
село Копыл«Аннинское» п.-т. отд. Воронеж. губ.8540

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Эртильский район
8099Копылсело51°40'с.ш.41°02'в.д.M-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Эртильский муниципальный район, Александровское сельское поселение
20658404101с Копылсело
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