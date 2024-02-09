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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2438Кармаскалы, деревня.при рч. Асаве.152844149127М. 120 - 100. Т. 29 - 27. — Мельница водяная.Показать скан
2439Кармаскалы, деревня.при рч. Асаве.161940113114Тп. 100 - 100. Мщ. 13 - 14. — Мечеть 1. Училище. Лесной промысел.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1400. Кармаскалы, деревня бывшая государственная, при речке Асаве, дворов 88, жителей 524, мечеть, школа
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
9Кармаскалы, д. на прос. дор., при р. Асаве, мечеть, медр., бак. лав., х.-з. маг.1212155511519Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523330Кармаскалысело53°45'00"55°52'00"N-40-076
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлитамакский муниципальный район, Сельское поселение Казадаевский сельсовет
80649436111с Кармаскалысело