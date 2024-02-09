село Желтые, село Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Желтые

Верхошижемский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кировской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
9814Желтых Песков (Желтые), д. каз.при ключе Желтых Песков.651254172183Церковь православная 1. Торжок.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Желтопесковская волость
840. Желтые Пески (Желтые), село бывшее государственное, при ключе, дворов 50, жителей 350, волостное правление (уездный город в 63 верстах), церковь православная, часовн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Орловский уезд, Желтопесковская волость
село Желтопесковское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Верхошижемский район
28172Желтыесело58°05'49°20'O-39-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Верхошижемский муниципальный район, Угорское сельское поселение
33608440116с Желтыесело
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