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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сарафан праздничный, 1870-1880-е гг. Источник: goskatalog.ru
Сарафан, Кон. XIX - нач. XX вв. Источник: goskatalog.ru
Мешочек, для хранения дроби, 1820 г. Источник: goskatalog.ru
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
718Букуринская, д.при р. Ижме.77183304554Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
231. Букуринское, село бывшее государственное, при Сизябском заливе, дворов 56, жителей 660, церковь православная, 6 замшев. зав., лавка
Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года
Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Бакуринское БакурыселоБакуринского6[...]456469Бакуринскому
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
168004Бакурдеревня65°03'53°52'Q-39-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
87604490106д Бакурдеревня