деревня Бакур, деревня Бакур, Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Бакур

Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сарафан праздничный, 1870-1880-е гг. Источник: goskatalog.ru
Сарафан, Кон. XIX - нач. XX вв. Источник: goskatalog.ru
Мешочек, для хранения дроби, 1820 г. Источник: goskatalog.ru

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
718Букуринская, д.при р. Ижме.77183304554
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Мохченская волость
231. Букуринское, село бывшее государственное, при Сизябском заливе, дворов 56, жителей 660, церковь православная, 6 замшев. зав., лавка

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Печорский уезд, Мохченская волость
Бакуринское БакурыселоБакуринского6[...]456469Бакуринскому

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Ижемский район
168004Бакурдеревня65°03'53°52'Q-39-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Ижемский муниципальный район, Сельское поселение Сизябск
87604490106д Бакурдеревня
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