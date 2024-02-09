село Федорково, село Федорково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Федорково

Пошехонский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело об учреждении Колобовского потребительского общества в селе Федоркове, Колобовской волости, Пошехонского уезда. 1910 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 79. О Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
4698Федорково, с. вл.при рч. Кероме.121892035Церковь православная 1.
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Колобовская волость
пг. Федорковский 2934Феодорковский приход
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Ярославская губерния, Пошехонский уезд, Колобовская волость
село Федорково

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Пошехонский район
388449Федорковосело58°30'с.ш.38°54'в.д.O-37-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, Ермаковское сельское поселение
78634428411с Федорковосело
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