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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2329Мошкино, д.при рч. Сеже.5610134116127Богоявленское волостное правление. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
971. Мошкино, деревня бывшая владельческая, при речке Сеже, дворов 54, жителей 292, волостное правление (уездный город в 56 верстах), почтовая станция. В 3 верстах — церк Показать все
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Мошкино д., пс., зс.рч. Сежапч. д. Вр.-Ветл.5687516165219384—лесной.Показать скан
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Мошкино
деревня Мошкино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18280Мошкинодеревня57°44'45°20'O-38-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22618428156д Мошкинодеревня