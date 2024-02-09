деревня Мошкино, деревня Мошкино, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Мошкино

Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Варнавинской уезд
2329Мошкино, д.при рч. Сеже.5610134116127Богоявленское волостное правление. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Богоявленская волость
971. Мошкино, деревня бывшая владельческая, при речке Сеже, дворов 54, жителей 292, волостное правление (уездный город в 56 верстах), почтовая станция. В 3 верстах — церк Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Варнавинский уезд, Богоявленская волость
Мошкино д., пс., зс.рч. Сежапч. д. Вр.-Ветл.5687516165219384лесной.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Варнавинский уезд, Богоявленская волость
деревня Мошкино
Костромская губерния, Варнавинский уезд
деревня Мошкино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Ветлужский район
18280Мошкинодеревня57°44'45°20'O-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ветлужский муниципальный район, Сельское поселение Мошкинский сельсовет
22618428156д Мошкинодеревня
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