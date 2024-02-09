село Путилово, село Путилово, Пушкинский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Путилово

Пушкинский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Москвы и Московской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Богословской волости
Дело об опеке над малолетней дочерью Марией и имуществом умершего крестьянина Москвоской губернии, Дмитровского уезда, Богословской волости, деревни Путилова, Михаила Фил Показать все
Дело об учреждении надзора полицией над крестьянином Московской губернии, Дмитровского уезда, Богословской волости, села Путилова, Василием Максимовичем Камаровым. 1911 г Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2240Путилово, д. каз.при р. Воре.502096197262Церковь православная 1. Фабрика 1. Училище.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Дмитровский уезд, Морозовская волость
500. Путилово, деревня бывшая государственная, дворов 94, жителей 560, 3 лавки

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Богословская волость
Село Путилово4991489Земское училище, казенная винная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Пушкинский район
39887Путиловосело56°07'с.ш.38°06'в.д.O-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Пушкинский муниципальный район, Царёвское сельское поселение
46647443216с Путиловосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close