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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об опеке над малолетней дочерью Марией и имуществом умершего крестьянина Москвоской губернии, Дмитровского уезда, Богословской волости, деревни Путилова, Михаила Фил Показать все
Дело об учреждении надзора полицией над крестьянином Московской губернии, Дмитровского уезда, Богословской волости, села Путилова, Василием Максимовичем Камаровым. 1911 г Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2240Путилово, д. каз.при р. Воре.502096197262Церковь православная 1. Фабрика 1. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
500. Путилово, деревня бывшая государственная, дворов 94, жителей 560, 3 лавки
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Путилово4991489Земское училище, казенная винная лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
39887Путиловосело56°07'с.ш.38°06'в.д.O-37-137
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46647443216с Путиловосело