деревня Пушкарское, деревня Пушкарское, Каменский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Пушкарское

Каменский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тульской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по прошению государственного крестьянина Ефремовского у., Георгиевской вол., д. Пушкарской Панфила Филиппова Титова, о возвращении из военной службы зятя его отданно Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества д. Пушкарская Георгиевской вол. Ефремовского у. Дмитрия Семенова Филатова и Гавриила Денисова Ефанова на постановлени Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан д. Пушкарской Георгиевской волости Ефановых Т. К. и М. Г. Епифанский уезд. 1923–1924 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Ефремовский уезд
2122Пушкарская, д. каз.при пруде.152050217218
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Старо-Казачья (Пригородно) волость
591. Пушкарская, слобода бывшая государственная, при речке Любашевке, дворов 102, жителей 690

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Каменский район
390884Пушкарскоедеревня53°10'с.ш.37°54'в.д.N-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Каменский муниципальный район, Яблоневское сельское поселение
70624445211д Пушкарскоедеревня
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