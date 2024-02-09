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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению государственного крестьянина Ефремовского у., Георгиевской вол., д. Пушкарской Панфила Филиппова Титова, о возвращении из военной службы зятя его отданно Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества д. Пушкарская Георгиевской вол. Ефремовского у. Дмитрия Семенова Филатова и Гавриила Денисова Ефанова на постановлени Показать все
Дело о семейно-имущественном разделе граждан д. Пушкарской Георгиевской волости Ефановых Т. К. и М. Г. Епифанский уезд. 1923–1924 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2122Пушкарская, д. каз.при пруде.152050217218Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
591. Пушкарская, слобода бывшая государственная, при речке Любашевке, дворов 102, жителей 690
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
390884Пушкарскоедеревня53°10'с.ш.37°54'в.д.N-37-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70624445211д Пушкарскоедеревня