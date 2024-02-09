деревня Карцево, деревня Карцево, Мещовский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Карцево

Мещовский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мещовский уезд
2636Карцово, сц. вл.при р. Серене.72526128136
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Калужская губерния, Мещовский уезд
Сц. Карцово с пуст. Липовицы45Соболева1171131

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Мещовский район
66428Карцеводеревня54°16'35°22'N-36-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Мещовский муниципальный район, Городское поселение город Мещовск
29627101131д Карцеводеревня
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