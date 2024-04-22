село Колшево, село Колшево, Заволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Колшево

Заволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5645Колшево, с.при р. Покше.402556162195Церковь православная. Колшевское волостное правление. Училище. Ярмарок 2. Еженедельные базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Колшевская волость
141. Колшево, село бывшее государственное, при реке Покше, дворов 60, жителей 340, волостное правление (уездный город в 42 верстах), 2 церкви православных, часовня, школа Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Колшевская волость
Колшево с., ш. б.рч. ПокшаКн.-Кст.42672222122404522 сыр., 2 куз., 1 мас., в. м. Преоблад. промыслы по Колшевск. вол: бондари, дегтяри, угольщики, пильщики, рабочие на химических заводах.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Колшевская волость
село Колшево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Заволжский район
4601Колшевосело57°40'41°39'O-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Заволжский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение
24605414101с Колшевосело
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