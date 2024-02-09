деревня Лебёдки, деревня Лебёдки, Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Лебёдки

Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2634Лебедки, д. каз.при рч. Тиме.351982420465
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Лебедская волость
791. Лебедки, деревня бывшая государственная, при речке Тиме, дворов 137, жителей 832, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 3 лавки, церковь православная, шк Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Ливненский уезд, Лебедская волость
деревня Лебедки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Должанский район
63797Лебедкидеревня52°09'с.ш.37°21'в.д.N-37-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Должанский муниципальный район, Дубровское сельское поселение
54615405126д Лебёдкидеревня
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