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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2634Лебедки, д. каз.при рч. Тиме.351982420465Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
791. Лебедки, деревня бывшая государственная, при речке Тиме, дворов 137, жителей 832, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 3 лавки, церковь православная, шк Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Лебедки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63797Лебедкидеревня52°09'с.ш.37°21'в.д.N-37-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54615405126д Лебёдкидеревня