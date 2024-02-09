деревня Линево, деревня Линево, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Линево

Шарыповский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Шарыповская волость
439Линевская, д. (п. уч. Линев, 334 дол.), на рч. Береш4219821415

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Шарыповский район
138934Линеводеревня55°23'89°06'N-45-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Шарыповский муниципальный район, Сельское поселение Холмогорский сельсовет
4658420126д Линево#Н/Д
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