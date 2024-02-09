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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3348Томаровка, д. вл.при рч. Иржавце.4816145570600Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
869. Томаровка, село бывшее владельческое, при речке Ржавце, дворов 246, жителей 1507, церковь православная, 2 питейных дома, 26 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
9.0Тамаровка селоТамаровское крестьян собственников104330331025558468811727