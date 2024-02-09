деревня Томаровка, деревня Томаровка, Яготинская волость, Пирятинский уезд (на 1900) — Familio

Томаровка

Яготинская волость, Пирятинский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
3348Томаровка, д. вл.при рч. Иржавце.4816145570600
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Яготинская волость
869. Томаровка, село бывшее владельческое, при речке Ржавце, дворов 246, жителей 1507, церковь православная, 2 питейных дома, 26 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Пирятинский уезд, Яготинская волость
9.0Тамаровка селоТамаровское крестьян собственников104330331025558468811727
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