деревня Сарабуха, деревня Сарабуха, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Сарабуха

Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Сарабуха Прозоровской волости Мологского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Юлии Карловне Поплавской, Надежде Карловне Беретти, Ни Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Сарабухи Прозоровской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19513.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3389Сарабуха, д. вл.при р. Рыбинке и колодцах.6555113951
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Прозоровская волость
д. СарабухаI. Рождественское общество89616Горинский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Брейтовский район
385648Сарабухадеревня58°24'с.ш.37°35'в.д.O-37-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Прозоровское сельское поселение
78609433146д Сарабухадеревня
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