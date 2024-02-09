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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Сарабуха Прозоровской волости Мологского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Юлии Карловне Поплавской, Надежде Карловне Беретти, Ни Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Сарабухи Прозоровской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19513.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3389Сарабуха, д. вл.при р. Рыбинке и колодцах.6555113951Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. СарабухаI. Рождественское общество89616—Горинский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385648Сарабухадеревня58°24'с.ш.37°35'в.д.O-37-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78609433146д Сарабухадеревня