- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе кр. дер. Восломы Арефинской вол. Евгения Васильева на решение вол. суда по уплате денег за службу кр-ке Федосье Кузьминой. 1888 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело о займе денежной ссуды из губернских земских сумм для устройства артельной сыроварни в с. Васлома Арефинской волости и открытии при сыроварне ссудной кассы. 1871 г. Показать все
Дело Арефинского волостного суда о краже имущества у кр-ки Анны Ивановны Суханковой (Сухановой) дер. Восломы Арефинской волости. 1896 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8105Вослома, д. вл.при рч. Восломе.3228102032Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Вослома I. Общество № 18448—10Арефинский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3892Восломадеревня58°17'с.ш.39°13'в.д.O-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78640410171д Восломадеревня