деревня Вослома, деревня Вослома, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Вослома

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе кр. дер. Восломы Арефинской вол. Евгения Васильева на решение вол. суда по уплате денег за службу кр-ке Федосье Кузьминой. 1888 г. // Гос. архив Ярославско Показать все
Дело о займе денежной ссуды из губернских земских сумм для устройства артельной сыроварни в с. Васлома Арефинской волости и открытии при сыроварне ссудной кассы. 1871 г. Показать все
Дело Арефинского волостного суда о краже имущества у кр-ки Анны Ивановны Суханковой (Сухановой) дер. Восломы Арефинской волости. 1896 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8105Вослома, д. вл.при рч. Восломе.3228102032
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Арефинская волость
д. Вослома I. Общество № 1844810Арефинский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
3892Восломадеревня58°17'с.ш.39°13'в.д.O-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Арефинское сельское поселение
78640410171д Восломадеревня
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