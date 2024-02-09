село Слободчики, село Слободчики, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Слободчики

Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Омской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Слободчиковской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тарский округ
2363Слободчикова, д. каз.при рч. Тентисе и оз. Бурене.3709178223229Волостное правление. Водяная мукомольная мельница.
Показать скан

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Слободчиковская волость
Слободчиковское с., при р. Тенисе, и оз. Бурене, на прос. дор.3013708051

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Усть-Ишимский район
114806Слободчикисело57°30'с.ш.70°56'в.д.O-42-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Усть-Ишимский муниципальный район, Слободчиковское сельское поселение
52657428101с Слободчикисело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close