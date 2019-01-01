село Егорье, село Егорье, Савинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Егорье

Савинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ивановской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело об учреждении опеки над личностями малолетних крестьянских детей Владимирской губернии Ковровского уезда Егорьевской волости села Егорья Марии и Валентины Александро Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
2555Егорий, с. удел.при р. Вязьме и прудах.1717145365Церквей православных 2. Удельное отделение. Училище. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Егорьевская волость
813. Егорий, что во Завязаньи, село бывшее удельное, дворов 23, жителей 140, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви православных, школа, 5 лавок, торж Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Ковровский уезд, Егорьевская волость
3086Егорий село147277618

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Егорьевская волость
село Егорьево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Савинский район
352939Егорьесело56°33'41°14'O-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Савинский муниципальный район, Савинское сельское поселение
24625432111с Егорьесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close