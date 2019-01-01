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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об учреждении опеки над личностями малолетних крестьянских детей Владимирской губернии Ковровского уезда Егорьевской волости села Егорья Марии и Валентины Александро Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2555Егорий, с. удел.при р. Вязьме и прудах.1717145365Церквей православных 2. Удельное отделение. Училище. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
813. Егорий, что во Завязаньи, село бывшее удельное, дворов 23, жителей 140, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви православных, школа, 5 лавок, торж Показать все
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
3086Егорий село147277618—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Егорьево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
352939Егорьесело56°33'41°14'O-37-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24625432111с Егорьесело