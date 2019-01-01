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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Условие от 23 марта 1880 г. о продаже новгородской землевладелицей Лутовиновой М.А. крестьянам д. Ларешниково Трясовской волости сенокосных участков, 1880 г. Источник:
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Расписка Лутовинова А.Г. о получении от крестьянина д. Ларешниково Трясовской волости Яковлева А. задатка за проданный участок леса на сруб, 1908 г. Источник: Показать все
Условие между Лутовиновым А.Г. (доверенным Алексея, Инны, Евгения и Арсения Лутовиновых) и крестьянином д. Ларешниково Трясовской волости Яковлевым А. на продажу леса на Показать все
Условие между Лутовиновым А.Г. (доверенным Алексея, Инны, Евгения и Арсения Лутовиновых) и крестьянином д. Ларешниково Трясовской волости Яковлевым А. на продажу леса на Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
35Ларешниково (дер.)6-го стана, 5-го зем. уч.Ларешниковск.363998115213233½4земледелиевыпойка телятрека Веренда.рекаЧасовня, 2 мелочные лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312379Ларешниководеревня58°26'00"30°59'00"O-36-050
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49625407171д Ларешниководеревня