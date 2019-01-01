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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
565Лопухино (Пады), с. вл.при р. Битюге.751067374398Церковь православная. Завод конский.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Бобсровский уезд
С. Пады и Д. Чернявская и Матренка33Кн. Ник. Алекс. Орлов76523169
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
299. Пады (Лопухино), село бывшее владельческое, при речке Битюке, дворов 116, жителей 654, церковь православная, школа
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Пады (Лопухино).3539селоПадовск.145910
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7442Падысело51°39'с.ш.40°27'в.д.M-37-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20635440126с Падысело