деревня Верх-Култым, деревня Верх-Култым, Лысьвенский, Пермский край (на 2019) — Familio

Верх-Култым

Лысьвенский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по иске имля (арабской графике)

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
687Верх-Култым, дер.при рч. Шакве.10511142185198
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3733Верх-Култым, дер.при рч. Култыме.502761161158Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Покровская волость
1157. Верх-Култым, деревня бывшая государственная, при речке Култыме, дворов 35, жителей 175, мечеть, школа

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Покровская волость
42) д. Верх-Култым, на р. Култыме, земск. шк., распл.Верх-Култымское общество48138131Бывшие государственныеМагометанеТатары518

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Лысьва
346644Верх-Култымдеревня57°47'00"57°26'00"O-40-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Лысьвенский
57726000336д Верх-Култымдеревня
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