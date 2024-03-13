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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
687Верх-Култым, дер.при рч. Шакве.10511142185198
3733Верх-Култым, дер.при рч. Култыме.502761161158Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1157. Верх-Култым, деревня бывшая государственная, при речке Култыме, дворов 35, жителей 175, мечеть, школа
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
42) д. Верх-Култым, на р. Култыме, земск. шк., распл.Верх-Култымское общество48138131Бывшие государственныеМагометанеТатары518
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346644Верх-Култымдеревня57°47'00"57°26'00"O-40-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57726000336д Верх-Култымдеревня