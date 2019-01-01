станица Филоновская, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Филоновская

Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2191Филоновская, станица казачья.при р. Бузулуке.7037817641608Церковь православная 1. Ярмарок 2. Приходское училище.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Хоперский округ, Филоновская станица
станица Филоновская26151003712722676900697613876сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Филоновская станица
4582Филоновская станица, при реке Бузулуке4451230723142290Ст. и хут. пр., церковь, засед. 5 уч., пч.-тел. отд., высш. нач. уч., 2 2-хкл. уч., цк, пр. школа, 2 вод. мел., паровая мельница, масл., зав., 7 кузн., 3 овчин. зав., 8 к Показать все 60065

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Новоаннинский район
14849Филоновскаястаница50°35,0' с.ш.42°44,0' в.д.M-38-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Новоаннинский муниципальный район, Филоновское сельское поселение
18638444101ст-ца Филоновскаястаница

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