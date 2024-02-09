село Гавриловка, село Гавриловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Гавриловка

Александровский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
60Гавриловка, д. каз.при рч. Биккуле.1109370254256
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Дмитриевская волость
96. Гавриловка (Ларкина), деревня бывшая государственная, при речке Биккуле, дворов 94, жителей 646

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Александровский район
72500Гавриловкасело52°42'с.ш.54°37'в.д.N-40-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Александровский муниципальный район, Сельское поселение Романовский сельсовет
53606431111с Гавриловкасело
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