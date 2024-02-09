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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2649Осиповка (Будя), деревня.при рч. Будяне.402586266296Р. — Мельниц водяных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1567. Осиповка (Будя), деревня бывшая владельческая, при речке Будяне, дворов 99, жителей 551
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
1Осиповка (Буденя), д. на реч. Будене, шк., 3 кузн., мануф. и бак. лав., 2 мел.353154367405Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524103Осиповкадеревня53°19'00"56°13'00"N-40-101
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, Сельское поселение Скворчихинский сельсовет
80631470131д Осиповкадеревня