деревня Осиповка, деревня Осиповка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Осиповка

Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2649Осиповка (Будя), деревня.при рч. Будяне.402586266296Р. — Мельниц водяных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Татьяновская волость
1567. Осиповка (Будя), деревня бывшая владельческая, при речке Будяне, дворов 99, жителей 551

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Татьяновская волость
1Осиповка (Буденя), д. на реч. Будене, шк., 3 кузн., мануф. и бак. лав., 2 мел.353154367405Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Ишимбайский район
524103Осиповкадеревня53°19'00"56°13'00"N-40-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, Сельское поселение Скворчихинский сельсовет
80631470131д Осиповкадеревня
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