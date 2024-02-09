- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
По жалобам почетной гражданки М. М. Коноплевой на земского начальника 3-го участка и должностных лиц волостного правления (д. Рабитицы, Врудская волость, Ямбургский уезд) Показать все
По жалобе М. Коноплевой на задержку денег за убытки, причиненные ей крестьянкой д. Рабитицы Врудской волости Ямбургского уезда. 1898 г. // Центральный государственный ист Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4829Рабитицы, д. вл.при колодце.4646256972Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд
Д. Терпелицы, Рабитицы и Рогатино1Бар. Врангель131252
Д. Домашковицы, Покровска. Работицы и Веденска23Гр. Перовский139—70
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
724. Робитицы (Рабитицы), деревня бывшая владельческая, дворов 31, жителей 120, школа
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Рабитицы 2 д.483 стан2233 участок43станция Волосово.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
197200Рабитицыдеревня59°24'29°23'O-35-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41606408101д Рабитицыдеревня