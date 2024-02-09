деревня Рабитицы, деревня Рабитицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Рабитицы

Волосовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Врудской волости
По жалобам почетной гражданки М. М. Коноплевой на земского начальника 3-го участка и должностных лиц волостного правления (д. Рабитицы, Врудская волость, Ямбургский уезд) Показать все
По жалобе М. Коноплевой на задержку денег за убытки, причиненные ей крестьянкой д. Рабитицы Врудской волости Ямбургского уезда. 1898 г. // Центральный государственный ист Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4829Рабитицы, д. вл.при колодце.4646256972
Показать скан

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд
Д. Терпелицы, Рабитицы и Рогатино1Бар. Врангель131252
Д. Домашковицы, Покровска. Работицы и Веденска23Гр. Перовский13970

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд, Врудская волость
724. Робитицы (Рабитицы), деревня бывшая владельческая, дворов 31, жителей 120, школа

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Врудская волость
Рабитицы 2 д.483 стан2233 участок43станция Волосово.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Волосовский муниципальный район
197200Рабитицыдеревня59°24'29°23'O-35-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Рабитицкое сельское поселение
41606408101д Рабитицыдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close