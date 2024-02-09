село Камызино, село Камызино, Красненский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Камызино

Красненский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Опись имущества рушки и толчеи жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Веретенникова Артема Мартыновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Останкова Антона Карповича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества крупорушки и мельницы жителей села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Останковых Петра и Козьмы Николаевичей. 1904 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Опись имущества крупорушки жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Ряполова Ермолая Даниловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. О Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Ряполова Фрола Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опис Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камышино Готовской волости Горяинова Федора Алексеевича и Крюкова Емельяна Васильевича в изготовлении подложной помольной квитанции. 1920–1921 г Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Веретенникова Захара Ивановича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Дел Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Веретенникова Стефана Яковлевича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Д Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Гребенкина Антона Тимофеевича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Тимофея Поликарповича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Дел Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Гребенкина Петра Никитовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 103.
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Дмитриева Даниила Васильевича в неимении воинских документов. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Дмитриева Макара Яковлевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 114.
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Жигулина Ивана Агофоновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 130.
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Останкова Ивана О (А)нисимовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Останкова Трифона Калистратовича в неявке на учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Де Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Никифора А (в)сентьевича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Петра Михайловича в неимении воинских документов. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опи Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Семена Ивановича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 304.
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Гребенкина Никиты Герасимовича и др. в неуплате яично-маслиничного налога. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1875Камызино, с. каз.при колодцах.5436102450438Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Готовская волость
754. Камызино, село бывшее государственное, дворов 165, жителей 1101, церковь православная, 19 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Готовская волость
Камызино3232селоКамызинского.1791185

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Красненский район
133591Камызиносело50°50'38°36'M-37-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Красненский муниципальный район, Камызинское сельское поселение
14641448101с Камызиносело
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