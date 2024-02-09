Где упоминается данное место

Опись имущества рушки и толчеи жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Веретенникова Артема Мартыновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все

Опись имущества конной мельницы жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Останкова Антона Карповича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все

Опись имущества крупорушки и мельницы жителей села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Останковых Петра и Козьмы Николаевичей. 1904 г. // Гос. архив Воронежско Показать все

Опись имущества крупорушки жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Ряполова Ермолая Даниловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. О Показать все

Опись имущества просорушки жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Ряполова Фрола Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опис Показать все

Дело по обвинению жит. с. Камышино Готовской волости Горяинова Федора Алексеевича и Крюкова Емельяна Васильевича в изготовлении подложной помольной квитанции. 1920–1921 г Показать все

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Веретенникова Захара Ивановича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Дел Показать все

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Веретенникова Стефана Яковлевича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Д Показать все

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Гребенкина Антона Тимофеевича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Дело Показать все

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Тимофея Поликарповича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Дел Показать все

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Гребенкина Петра Никитовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 103.

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Дмитриева Даниила Васильевича в неимении воинских документов. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Показать все

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Дмитриева Макара Яковлевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 114.

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Жигулина Ивана Агофоновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 130.

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Останкова Ивана О (А)нисимовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Останкова Трифона Калистратовича в неявке на учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Де Показать все

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Никифора А (в)сентьевича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Показать все

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Петра Михайловича в неимении воинских документов. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опи Показать все

Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Семена Ивановича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 304.