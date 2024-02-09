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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества рушки и толчеи жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Веретенникова Артема Мартыновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фон Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Останкова Антона Карповича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества крупорушки и мельницы жителей села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Останковых Петра и Козьмы Николаевичей. 1904 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Опись имущества крупорушки жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Ряполова Ермолая Даниловича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. О Показать все
Опись имущества просорушки жителя села Камызина Готовской волости Коротоякского уезда Ряполова Фрола Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опис Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камышино Готовской волости Горяинова Федора Алексеевича и Крюкова Емельяна Васильевича в изготовлении подложной помольной квитанции. 1920–1921 г Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Веретенникова Захара Ивановича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Дел Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Веретенникова Стефана Яковлевича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Д Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Гребенкина Антона Тимофеевича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Тимофея Поликарповича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р622. Опись 1. Дел Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Гребенкина Петра Никитовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 103.
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Дмитриева Даниила Васильевича в неимении воинских документов. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Дмитриева Макара Яковлевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 114.
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Жигулина Ивана Агофоновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 130.
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Останкова Ивана О (А)нисимовича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Останкова Трифона Калистратовича в неявке на учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Де Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Никифора А (в)сентьевича в труддезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Петра Михайловича в неимении воинских документов. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опи Показать все
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Ряполова Семена Ивановича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 304.
Дело по обвинению жит. с. Камызино Готовской волости Гребенкина Никиты Герасимовича и др. в неуплате яично-маслиничного налога. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1875Камызино, с. каз.при колодцах.5436102450438Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
754. Камызино, село бывшее государственное, дворов 165, жителей 1101, церковь православная, 19 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Камызино3232селоКамызинского.1791185
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
133591Камызиносело50°50'38°36'M-37-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
14641448101с Камызиносело