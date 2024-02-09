село Лука-Барская, село Лука-Барская, Вінницька область (на 2018) — Familio

Лука-Барская

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Овсянкская волость
867. Барская Лука, село бывшее государственное и владельческое, при ручье, дворов 136, жителей 961, церковь православная, 2 питейных дома, паров. и вод. млнц., костолальн Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Литинский уезд, Овсяникская волость
Лука Барская3301887328

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1093Лука-Барськаселоцентр сільської радир-н Барськийсільрада Луко-Барська
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