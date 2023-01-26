село Воздвиженское, село Воздвиженское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Воздвиженское

Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
506Отсел. Дивинский (Дурноселовка).на р. Калаусе.18070332242малороссыправославныеПитейный дом 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Апанасенковский район
88195Воздвиженскоесело45°50'43°40'L-38-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Апанасенковский муниципальный район, Сельское поселение село Воздвиженское
7605410101с Воздвиженское#Н/Д
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