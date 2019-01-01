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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взыскании недоимки с крестьян дер. Чистово Карашской волости Ростовского уезда за крестьян Козыревых. 1886 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 2. Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Чистово Карашской волости Ростовского уезда Павла Федоровича Козырева с братьями о предоставлении права пользоваться земельными наделами Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Чистово Карашской волости Ростовского уезда Ивана Трофимовича Тютяева в словесном оскорблении священника с. Яковлевского в Гарях Виноград Показать все
Дело по иску Комитета управления казенной Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги к крестьянину Ростовского уезда Карашской волости деревни Чистово Михаилу Ива Показать все
По жалобе гр. д. Чистова Карашской вол. Чавриных о разделе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 405.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 283, 362, 383. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7283Чистово, д. каз.при колодцах.4545287480Этапный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
341. Чистово, деревня бывшая государственная, дворов 34, жителей 187, лавка, 5 картоф.-терочн. зав., 2 красильных завода
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЧистовоXII. Чистовское общество105036—Хлебницкий приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
350695Чистоводеревня56°49'39°27'O-37-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609452241д Чистоводеревня