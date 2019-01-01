деревня Чистово, деревня Чистово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Чистово

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о взыскании недоимки с крестьян дер. Чистово Карашской волости Ростовского уезда за крестьян Козыревых. 1886 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 2. Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Чистово Карашской волости Ростовского уезда Павла Федоровича Козырева с братьями о предоставлении права пользоваться земельными наделами Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Чистово Карашской волости Ростовского уезда Ивана Трофимовича Тютяева в словесном оскорблении священника с. Яковлевского в Гарях Виноград Показать все
Дело по иску Комитета управления казенной Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги к крестьянину Ростовского уезда Карашской волости деревни Чистово Михаилу Ива Показать все
По жалобе гр. д. Чистова Карашской вол. Чавриных о разделе. 1923 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161. Опись 2. Дело 405.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 283, 362, 383. Издание доступно онлайн на сайте П Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7283Чистово, д. каз.при колодцах.4545287480Этапный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Карамская волость
341. Чистово, деревня бывшая государственная, дворов 34, жителей 187, лавка, 5 картоф.-терочн. зав., 2 красильных завода

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Карашская волость
д. ЧистовоXII. Чистовское общество105036Хлебницкий приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
350695Чистоводеревня56°49'39°27'O-37-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Щенниковское сельское поселение
24609452241д Чистоводеревня
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