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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Соколов Петр Ефимович, кр. с. Летова, Вольмской вол., Рязанского уезда и губернии. Кл. «Самотецкий». 1910 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Дело 2 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
171Летово, с. вл.при пруде.251230193197Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
36. Летово, село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 364, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Летово г. Еропкина и Аргунова с.65593010710521225—5ВолыньЦерк. кам., шк. дер. цер.-пр., отхож пром. на зар.
Летово двор. Флейшер влад. усад.6560—1181925——Волынь
Летово двор. Флейшер хутор6561—54925——Волынь
Летово г. Флейшер и Карандеева с.65623312913226125——ВолыньОтхож. промыс. на зараб.
Летово поселок церковкого причта6565—591425——Волынь
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
328933Летовосело54°48'с.ш.39°32'в.д.N-37-044
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627424106с Летовосело