село Летово, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Летово

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Соколов Петр Ефимович, кр. с. Летова, Вольмской вол., Рязанского уезда и губернии. Кл. «Самотецкий». 1910 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Дело 2 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
171Летово, с. вл.при пруде.251230193197Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Волынская волость
36. Летово, село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 364, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Волынская волость
Летово г. Еропкина и Аргунова с.655930107105212255ВолыньЦерк. кам., шк. дер. цер.-пр., отхож пром. на зар.
Летово двор. Флейшер влад. усад.65601181925Волынь
Летово двор. Флейшер хутор656154925Волынь
Летово г. Флейшер и Карандеева с.65623312913226125ВолыньОтхож. промыс. на зараб.
Летово поселок церковкого причта6565591425Волынь

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
328933Летовосело54°48'с.ш.39°32'в.д.N-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Истобниковское сельское поселение
61627424106с Летовосело

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