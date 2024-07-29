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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богоявленской Чернослободской церкви. Список архивных Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1137Прокшина, д.при ручье.9863123433
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
27248. ПрокшинаЧернослободскоеРеке Кеме992До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 2½. До почтового отделения: 2. До пароходной пристани: 46. Крестьянское: 30. Не крестьянское: 2. Крестьянское: 24. Не крестьянское: 1. Крестьянское: 66. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 82. Не крестьянское: 4.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34438Прокшинодеревня60°47'с.ш.37°49'в.д.P-37-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622428211д Прокшинодеревня