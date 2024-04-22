село Ратчино, село Ратчино, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Ратчино

Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
106Ратчино (Козинка), с. каз.при рч. Деме.1504033910021006Церковь православная 1, базар по вторникам, ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Алексеевская волость
10. Ратчино (Казипка), село бывшее государственное, при речках Тамаргане, Биляке и Деме, дворов 299, жителей 2494, церковь православная, 3 кожевенных заводов, баз. по вто Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Шарлыкский район
74942Ратчиносело53°03'с.ш.54°27'в.д.N-40-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Шарлыкский муниципальный район, Сельское поселение Ратчинский сельсовет
53656434101с Ратчиносело
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